العين إلى معسكر سلوفينيا بطائرة خاصة

العين (الاتحاد)

غادرت بعثة فريق العين الأول لكرة القدم أمس، على متن طائرة خاصة متوجهة إلى سلوفينيا من أجل إطلاق تحضيرات المعسكر الخارجي للاستعداد للموسم المقبل، حيث يتواصل المعسكر حتى أغسطس المقبل في سلوفينيا وكرواتيا، ويشهد أيضاً إقامة مواجهتي وفاق سطيف في بطولة كأس العرب.

وضمت البعثة المغادرة مهند سالم العنزي الذي بدد إشاعات رحيله عقب نهاية عقده مع العين في نهاية الموسم الماضي، وفي طريقه للبقاء مع الزعيم لموسم جديد على الأقل، إلى جانب العديد من الوجوه الشابة ممن يسعى العين لمنحهم الفرصة خلال التحضيرات بقيادة الكرواتي زوران ماميتش الذي غادر رفقة البعثة.