إنفانتينو: أفضل كأس عالم على الإطلاق

موسكو (أ ف ب)

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أمس، أن مونديال روسيا 2018 الذي يختتم غداً بمباراة نهائية بين فرنسا وكرواتيا، هو «أفضل كأس عالم على الإطلاق» مقارنة بالنسخ العشرين السابقة.

وقال إنفانتينو: قبل أعوام قلت، إن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها الآن بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في ملعب لوجنيكي بموسكو، حيث ستقام المباراة النهائية، وتخلله توجيه تحية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن «روسيا تغيرت»، أصبحت بلداً حقيقياً لكرة القدم، ليس فقط مع كأس عالم نظمت على أعلى مستوى، لكن أيضاً، لأن كرة القدم باتت جزءاً من الحمض النووي للبلاد بفضل أداء المنتخب الوطني، وكل العمل الذي تحقق على مستوى البنى التحتية، وكل شيء كان مذهلاً وفعالاً جداً.

ومنذ 14 يونيو الماضي، استضافت روسيا كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، على 12 ملعباً في 11 مدينة. وعلى الصعيد الكروي، وصل منتخبها إلى الدور ربع النهائي، حيث خسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح «3-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي 1-1 والإضافي 2-2»، في نتيجة غير متوقعة نظراً لأن المنتخب كان صاحب المركز 70 في التصنيف العالمي للفيفا، وهو الأدنى بين المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال.