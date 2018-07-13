كارلوس ألبيرتو باريرا: باب «السامبا» مغلق في وجه الأجانب!

موسكو (د ب أ)

قال كارلوس ألبيرتو باريرا، مدرب منتخب البرازيل الأسبق، إن منتخب «راقصو السامبا»، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، لن يتولى قيادته أي مدرب أجنبي في المستقبل.

أضاف باريرا الذي يرأس حالياً مجموعة الدراسات الفنية التابعة للاتحاد الدولي، أن بعض الدول تضطر للجوء إلى مدربين أجانب لقيادة منتخباتها، لكن البرازيل لن تسلك مطلقاً الطريق الذي اختاره المنتخب الإنجليزي، أحد كبار منتخبات الكرة في العالم، الذي تولى قيادته السويدي زفين جوران إيركسون في نسختي كأس العالم عامي 2002 و2006، والإيطالي فابيو كابيللو، الذي تولى تدريب الفريق في مونديال 2010.

أوضح باريرا الذي توج مع منتخب البرازيل بكأس العالم في نسخة المسابقة عام 1994 بالولايات المتحدة «نحن في البرازيل لسنا ضد المدربين الأجانب».

أضاف المدرب البرازيلي «عندما يكون هناك تغيير في مدرب المنتخب البرازيلي، فإن هناك الكثير من النقاش، حتى أن المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا تم طرح اسمه لتولي تدريب منتخب السامبا.

واستدرك باريرا قائلاً: لكن البرازيليين فخورون بامتلاكهم مدرباً محلياً دائماً إنها ثقافة، إنها تاريخ، لكن يكون مقبولاً أن يكون لدى البرازيل مدرب أجنبي.

يذكر أن باريرا «75 عاماً» كان مسؤولاً عن خمسة منتخبات أجنبية، حيث يعتبر صاحب الرقم القياسي كأكثر المدربين مشاركة في نسخ المونديال، بعدما شارك في ست نسخ، من ضمنها قيادته لمنتخب جنوب أفريقيا في مونديال 2010 الذي استضافه البلد الأفريقي.

كشف المدرب المخضرم، الموجود في العاصمة الروسية موسكو حالياً، أن افتقاد لاعبي منتخب البرازيل خبرة اللعب في كأس العالم أسهمت في خروج الفريق من دور الثمانية في المونديال الحالي أمام بلجيكا.

أنهى باريرا حديثه قائلاً: ما زلنا نحلم بالفوز بكأس العالم في البطولة القادمة عام 2022، بعد انتهاء مسيرتنا في المونديال الروسي، فإننا نركز الآن على المرحلة التالية، نتطلع دائماً للتتويج بكأس العالم.