القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن استشهاد ناصر المزروعي وسلطان النقبي

أبوظبي (وام)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرقيب أول ناصر غريب المزروعي أحد جنودها البواسل، متأثراً بجراحه إثر إصابة سابقة خلال مشاركته في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد البطل، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته.

وجرت أمس على أرض مطار البطين الخاص بأبوظبي، المراسم العسكرية الخاصة لشهيد الوطن البطل الرقيب أول ناصر غريب المزروعي، بمشاركة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وكان الشهيد انتقل إلى جوار ربه متأثراً بجراحه، إثر إصابة سابقة خلال مشاركته في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الملازم ثاني طيار سلطان محمد علي النقبي إثر سقوط طائرته نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمته في عملية «إعادة الأمل» ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.