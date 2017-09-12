محمد بن راشد ومحمد بن زايد: بقيادة خليفة.. ستبقى الإمارات واحة للتعايش والتلاحم

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس، مبنى متحف اللوفر أبوظبي الذي يقع في جزيرة السعديات للاطلاع على سير تقدم عمليات تثبيت الأعمال الفنية في المتحف استعداداً لافتتاحه نوفمبر المقبل.

واصطحب سموهما الطالبة علياء المنصوري، البالغة من العمر 15 عاماً، الفائزة بمسابقة الجينات في الفضاء التي أطلقتها في محطة الفضاء الدولية بقاعدة «كيب كانافيرال» في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

ويعد متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط يجسد روح الانفتاح والحوار بين الثقافات بالنظر إلى ما يعرضه من مجموعة مختارة من الأعمال التي تتميز بأهميتها التاريخية، وقيمتها الثقافية والفنية من مختلف الحقب التاريخية والحضارات البشرية.

وقام متحف اللوفر أبوظبي باقتناء أكثر من 620 عملاً فنياً حتى اليوم تتضمن سلسلة من الأعمال الفردية وتشكيلات متنوعة، حيث سيعرض العديد من هذه الأعمال مع 300 عمل فني معار من 13 مؤسسة ثقافية فرنسية، وأخرى عالمية تحت سقف 23 قاعة عرض دائمة تعكس روح المدينة العربية.