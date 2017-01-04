72 خيلاً تتنافس في 440 ألف درهم بـ «سباق ديرة»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي العائلي ظهر بعد غد، السباق السادس ضمن برنامج سباقات الموسم (2016 -2017) الذي يحمل اسم «سباق ديرة»، ويتألف من 6 أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، وتشارك في الحفل 72 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط 440 ألف درهم.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مضمار جبل علي ظهر أمس في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وعبدالحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الاسكندنافية «اسكانا»، وباسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار، وكرم فتحي سكيك ممثل بنك دبي التجاري، ونادر ناشد ممثل مصنع روميو انتيريرز.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية للسباق جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية (440) ألف درهم، ويقام الشوط الأول برعاية بنك دبي التجاري وجوائزه 50 ألف درهم، الشوط الثاني برعاية شركة الشعفار للاستثمار وجوائزه 85 ألف درهم، ويقام الشوط الثالث الرئيس برعاية ديرنزتاون ستد وجوائزه 90 ألف درهم، أما الشوط الرابع، فيقام برعاية شادويل فارم وجوائزه 85 ألف درهم، الشوط الخامس برعاية الشركة العربية الاسكندنافية، وجوائزه 65 ألف درهم، الشوط السادس برعاية برعاية مصنع روميو انتريرز، وجوائزه 65 ألف درهم.

وخصص مبلغ 6 آلاف درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع ألف درهم تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط.

ورصدت إدارة مضمار جبل علي جوائز نقدية لمسابقة ترشيحات الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 62.500 درهم، بينها 40 ألفاً للجائزة المالية الكبرى، و17,5 ألف درهم جوائز لترشيحات الأشواط.