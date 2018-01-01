«يونايتد» يواصل النزيف ويتعادل مع ساوثمبتون

لندن (أ ف ب)

واصل مانشستر يونايتد عروضه المخيبة في الآونة الأخيرة وسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة تواليا وكان هذه المرة أمام ضيفه المتواضع ساوثمبتون. وذلك في إطار مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقدم مانشستر يونايتد الذي خسر جهود مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بعد مرور 12 دقيقة إثر تعرضه لضربة قوية على رأسه في كرة مشتركة، أسوأ عرض له، ولم ينجح في خلق فرص حقيقية أمام فريق تلقت شباكه خمسة أهداف في مباراته الأخيرة ضد توتنهام.

وأضاع لوكاكو قبل خروجه على حمالة فرصة جيدة عندما سدد الكرة برأسه خارج الخشبات الثلاث (5).

وبدا عدم التماسك بين الخطوط الثلاثة واضحاً في صفوف مانشستر يونايتد، حيث غابت الدقة عن تمريرات لاعبيه ليفشل في الفوز في أربع مباريات تواليا، بعد تعادله محليا مع ليستر سيتي وبيرنلي بنتيجة واحدة 2-2، وخسارته أمام بريستول سيتي 1-2 وفقدانه لقبه بطلا لكأس رابطة الأندية الانجليزية.