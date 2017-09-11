شيخ الأزهر يدين هجوم العريش الإرهابي

القاهرة (وام)

دان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمس الاثنين رجال الشرطة المصرية أثناء أداء واجبهم الوطني في مدينة العريش بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد البعض وإصابة آخرين.

وأكد فضيلته في بيان أصدره أمس، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والجيش المصري لن تعوقهم عن القيام بواجبهم في القضاء على الإرهاب، ولن تزيد الشعب المصري إلا إصراراً وعزيمة في مواجهة خفافيش الظلام ومن يقف خلفهم أو يدعمهم، ولن تثني مصر عن المضي قدماً نحو التقدم والاستقرار.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.