قرقاش يترأس وفد الدولة في الدورة الوزارية الأولى للحوار الياباني العربي بالقاهرة

القاهرة (وام)
ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة في أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عقدت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
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وشهد الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، مشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. وأكد وزير الخارجية الجزائري أهمية إرساء دعائم الحوار السياسي والتشاور بين المجموعة العربية واليابان في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
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