قرقاش يترأس وفد الدولة في الدورة الوزارية الأولى للحوار الياباني العربي بالقاهرة



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 القاهرة (وام)



ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة في أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عقدت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.



ضم وفد الدولة سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وسعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وشهد الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، مشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. وأكد وزير الخارجية الجزائري أهمية إرساء دعائم الحوار السياسي والتشاور بين المجموعة العربية واليابان في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.



... وعلى صعيد تطورات الأوضاع في فلسطين، أكد مساهل أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يستلزم من كل الأطراف، وعلى رأسها مجلس الأمن العمل بشكل جدي لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والضغط عليه لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.... المزيد