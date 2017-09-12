مليونا متضرر في زلزال المكسيك

مكسيكو (وكالات)

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب المكسيك وبلغت قوته 8,2 درجة إلى 96 قتيلاً على الأقل. وقالت وكالة الحماية المدنية في بيان «نعلن أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 96 قتيلا، هم 77 في اواكساكا و15 في شياباس و4 في تاباسكو». وذكر المركز الأميركي للجيولوجيا أن هذا الزلزال هو أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن في المحيط الهادئ على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة مدينة تونالا على ساحل ولاية شياباس وعلى عمق 69.7 كيلومتر.

وألحق الزلزال أضراراً بعشرات الآلاف من المنازل، كما تضرر منه ما يزيد على مليوني شخص في المناطق الجنوبية الفقيرة من البلاد. وأظهرت مشاهد بالتلفزيون من مناطق في اواكساكا منازل صغيرة ومباني سواها الزلزال بالأرض تماما. واستمرت توابع الزلزال أمس وخشي عشرات الأشخاص من العودة للمباني الهشة التي هزها الزلزال الأصلي بعنف وناموا في الحدائق والباحات المرصوفة وفي الهواء الطلق. وتناثرت أكوام الأنقاض في الشوارع التي تضررت حيث كانت الصدمة مازالت واضحة على وجوه الناس. وأعلن الرئيس إنريكي بينيا نييتو الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتعهد بإعادة بناء البلدات والقرى المدمرة.