10 قتلى في كوبا.. وهافانا بلا كهرباء وغارقة في المياه

هافانا (وكالات)

أدى مرور الإعصار «ايرما» في كوبا مع الرياح التي بلغت سرعتها أكثر من 150 كيلومترا في الساعة إلى مقتل 10 أشخاص في عدة مقاطعات في الجزيرة. وقال الدفاع المدني في بيان «بعد مرور الإعصار الخطير ايرما على الأراضي الوطنية، نعلن في الوقت الراهن عن 10 وفيات في مقاطعات هافانا وماتانزاس وكاماغوي وسييغو دي افيلا». وأضاف أن أسباب الوفيات تعددت بين السقوط من على شرفة أو الغرق أو انهيار مبنى، مذكرا بأن بعض الضحايا لم يتبعوا التعليمات ورفضوا إخلاء منازلهم.

وقبل أن يتجه إلى فلوريدا مساء السبت، صب «إيرما» أمطارا غزيرة وصلت إلى هافانا وخلفت دمارا كبيرا في وسط وشرق الجزيرة بحسب السلطات الكوبية التي أضافت أن أضرارا لحقت بالزراعة والبنى التحتية للسياحة.

وقالت ميرسيديس لوبيز اسيا رئيسة مجلس الدفاع الوطني في هافانا للقناة الوطنية إنه في جادة ماليسون الشهيرة على حافة بحر هافانا تقدم البحر كما لم يسبق أن حصل ذلك». وأضافت أنه وفي بعض الأحياء خصوصا في فيدادو، قرب وسط العاصمة تقدمت مياه البحر باتجاه اليابسة. واقتلعت الرياح العديد من الأشجار وتعرضت شبكة الكهرباء لأضرار وبقي التيار الكهربائي مقطوعا في عدة أحياء. كما شهد توزيع ماء الشرب والاتصالات الهاتفية اضطرابات.