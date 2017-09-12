«إيرما» ينحسر إلى عاصفة وفلوريدا تغرق في السيول

ميامي (فلوريدا) (وكالات)

تراجعت شدة الإعصار «إيرما» إلى عاصفة مدارية غمرت عدة مدن شمال ولاية فلوريدا الأميركية بأمطار غزيرة، واتجهت خارج الولاية بعد أن قطعت الكهرباء عن 5.8 مليون شخص ودمرت سطوح المنازل. وقال المركز الوطني للأعاصير «إن إيرما، الذي أصبح الآن عاصفة مصحوبة برياح سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة، باتت على بعد 56 كيلومترا غرب جينيسفيل وتتجه صوب ساحل خليج المكسيك».

وقال مكتب قائد الشرطة في جاكسونفيل على الساحل الشمالي الشرقي في فلوريدا إنه يقوم بعمليات إنقاذ من المياه التي وصل ارتفاعها إلى الخصر صباحا، وحث الناس على الابتعاد عن الطرق غير الآمنة، وسط إصدار هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من السيول، قائلة إن المياه قد تغمر وسط جاكسونفيل على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع جورجيا. وتم الإبقاء على تحذير السكان من مخاطر اشتداد العواصف المصحوبة بالأمطار الغزيرة والارتفاع العارم المفاجئ في مستوى مياه البحر على امتداد ساحل فلوريدا حيث تلقى 6,3 مليون شخص الأمر بالمغادرة في أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب حاكم فلوريدا على «تويتر» «أن مجرد 15 سنتيمترا من المياه المتحركة يمكنها أن تقلبكم. ابقوا في الداخل. ابقوا في أمان». وغرقت مناطق واسعة من مدينة بونيتا سبرنغز بالمياه وحرمت المنطقة كلها من التيار الكهربائي. وحاول بعض السكان، الذين وصل مستوى المياه في الشوارع إلى خصرهم، العودة إلى منازلهم. وقال سام باريش أحد سكان المنطقة «لا أعتقد أنني سأتمكن من الوصول إلى منزلي. أحاول الوصول إليه سيرا لكن أعتقد أن عمق المياه يقارب المتر وارتفاع حذائي لا يتخطى 30 سنتيمتراً (...) لا أحب المياه الباردة ولهذا السبب أعيش هنا».

وضرب الإعصار بقوة جنوب غرب فلوريدا فانهمرت شلالات من المطر تدفعها رياح عاتية على ميامي وغمرت الطرق وجرفت رافعتين على الأقل. وأغلق مطار ميامي الدولي ولا يتوقع أن يعود للعمل سوى جزئيا اليوم الثلاثاء. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في أداء عملها بسبب قوة الرياح والمطر ويزداد الأمر تعقيدا في الليل. وأعلن منع التجول ليلا لا سيما لتفادي أعمال النهب في عدة مناطق وكذلك في فلوريدا كيز حيث انهارت الشاليهات البحرية واقتلعت أشجار النخيل وانفصلت المراكب عن مراسيها.