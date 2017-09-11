أفغاني على كرسي متحرك يقتل إسبانية تعمل في الصليب الأحمر

مزار شريف، أفغانستان (وكالات)







قتل مريض على كرسي متحرك معالجة فيزيائية إسبانية في شمال أفغانستان، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس. وقال المتحدث باسم اللجنة في أفغانستان، طوماس جلاس، إنها قتلت بالرصاص في مركز للعلاج الطبيعي للجنة في مزار الشريف.



وتوفيت المعالجة وهي عضو في الصليب الأحمر متأثرة بجروحها في المستشفى. وقالت اللجنة الدولية: «نحن مصدومون ومنهارون»، موضحة أن القتيلة إسبانية. واعتقل شخصان، أحدهما مطلق النار كما يسود الاعتقاد، وتصفه الشرطة بأنه «مريض عادي».

وقال المتحدث باسم الشرطة إن القاتل الذي لم تعرف بعد دوافعه، «أخفى في كرسيه السلاح الذي استخدمه لإطلاق النار على الضحية». وتعرضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مراراً لاعتداءات في شمال أفغانستان الذي تنشر فيه طالبان والمجموعات المتصلة بـ «داعش» الرعب والخوف.

