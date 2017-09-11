البابا يدعو ترامب لإعادة التفكير بقرار ترحيل الأطفال المهاجرين



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 على متن الطائرة البابوية (رويترز) قال البابا فرنسيس أمس، إنه يأمل في أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفكير في قرار إنهاء برنامج يحمي الأطفال المهاجرين الذين لا يملكون تصاريح إقامة قانونية. ورداً على سؤال طرحه صحفي على متن طائرته العائدة من كولومبيا بشأن البرنامج الذي دشنه الرئيس السابق باراك أوباما تحت عنوان «الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، قال البابا «آمل أن يعاد التفكير في الأمر بعض الشيء». وكان البابا يتحدث عن البرنامج، وعن مشاكل الأسر المهاجرة بوجه عام مضيفا أنه يريد أن يعرف المزيد عن قرار ترامب. وأثار تحرك ترامب هذا الشهر لإنهاء البرنامج، حالة من الغموض بشأن مصير نحو 800 ألف شاب يعرفون بـ«الحالمين». وقوبل التحرك بانتقادات من رجال أعمال ورجال دين وساسة ومشرعين ومدافعين عن الحقوق النقابية والمدنية.