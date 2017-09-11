كوريا الشمالية تتوعد بـ «ترويض» أميركا إذا أقرت عقوبات جديدة

سيؤول (وكالات)

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة أمس من أنها ستدفع «ثمناً مستحقاً» نتيجة سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد التجربة النووية الأحدث التي أجرتها بيونج يانج، يقضي بفرض مزيد من العقوبات عليها. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية بعد سادس تجربة نووية لكوريا الشمالية في 3 سبتمبر، والتي قالت إنها كانت تجربة لقنبلة هيدروجينية، إنها قد تطلق صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات في تحد للضغوط الدولية.

وتشير مسودة القرار الذي اجتمع مجلس الأمن ليلة أمس للتصويت عليه، إلى أن الولايات المتحدة تطالب بفرض حظر نفطي على كوريا الشمالية ووقف صادراتها من المنسوجات، وفرض حظر مالي وحظر سفر على زعيمها كيم جونج أون.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية، إن أميركا «تقوم بمساع محمومة» لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية التي قالت إنها تأتي في إطار «إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس».

وقال المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية « إذا فرضت الولايات المتحدة بالفعل القرار غير القانوني وغير المشروع لفرض عقوبات أشد، فإن بيونج يانج ستتأكد تماماً من أن أميركا ستدفع ثمناً مستحقاً».

وأضاف المتحدث الذي لم يُذكر اسمه «العالم سيشهد كيف ستروض كوريا الشمالية العصابات الأميركية باتخاذ سلسلة من إجراءات أشد مما تصوروه».

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس، إن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن يتم بطرق سلمية ودبلوماسية. وأكد المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي على دعوة الصين لأن يتخذ مجلس الأمن الدولي المزيد من الخطوات، آملاً أن يتوصل أعضاء المجلس إلى إجماع.

إلى ذلك، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الموقف أمس ونددا بشدة بتجاهل بيونج يانج قرارات مجلس الأمن الدولي.وقال الكرملين، إن بوتين وميركل شددا على أنه «لا يمكن تسوية هذه الأزمة الخطيرة إلا من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية عبر استئناف المفاوضات بين كل الأطراف المعنية».