ترامب: أميركا لن ترضخ للترهيب أبداً

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ذكرى مرور 16 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أمس إن بلاده لن تنسى أبدا ما حدث كما أنها لن ترضخ أبدا «للترهيب». وأضاف خلال مراسم أُقيمت في البنتاجون حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها مرتكبو الاعتداءات، إن «الرعب والقلق في هذا اليوم المظلم محفوران بذاكرتنا إلى الأبد».وتابع «لقد تغير العالم في هذا اليوم، لكننا تغيرنا جميعا» مشيرا الى الهجمات التي صدمت البلاد ودفعت الولايات المتحدة الى شن هجوم عسكري واسع النطاق في أفغانستان لاطاحة نظام طالبان الذي كان يحمي رعاة الاعتداءات. وأوضح ترامب أنه «لا يمكن ترهيب أميركا»، محذرا «الإرهابيين الذين حاولوا كسر عزيمة» بلاده. وقال «سنتأكد من عدم وجود ملاذ آمن لشن هجمات على بلادنا، ولن يكون لهم مكان للاختباء».

وقبل مراسم البنتاجون، تجمع ترامب وزوجته ميلانيا وعدد كبير من معاونيه في إحدى حدائق البيت الأبيض الساعة 08,46 (12,46 ت غ)، وقت اصطدام الطائرة الأولى التي خطفها تنظيم القاعدة، في أحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

ونُكست أعلام البيت الأبيض إحياء لذكرى ضحايا الاعتداءات التي أسفرت عن وقوع حوالى ثلاثة آلاف قتيل غالبيتهم العظمى في مانهاتن.

وفي الوقت نفسه، وقف الأميركيون في أماكن عدة في جميع أنحاء البلاد دقيقة صمت خصوصا في «جراوند زيرو»، موقع برجي التجارة العالمية في نيويورك، حيث تليت أسماء قتلى الاعتداءات بالتسلسل الأبجدي.

وفي 11 سبتمبر 2001، اختطف 19 إرهابيا من القاعدة أربع طائرات وصدموا بها برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاجون، مقر وزارة الدفاع قرب واشنطن فيما سقطت إحداها في شانكسفيل في بنسلفانيا. وبين جميع فرق الإنقاذ التي هرعت الى مكان الحادث، دفع رجال الإطفاء الكلفة الأكبر مع 343 لقوا مصرعهم فورا، و 150 توفوا لاحقا بسبب الأمراض الناجمة عن تدخلهم. ولا يزال نحو 75 ألف شخص يعانون من اضطرابات نفسية أو جسدية مرتبطة بالهجمات.