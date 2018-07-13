حصد 38 جائزة.. «جايم أوف ثرونز» يتصدر ترشيحات «إيمي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدر مسلسل «غايم اوف ثرونز» من إنتاج قناة «اتش بي أو» ومنصة «نتفليكس» الإلكترونية، أمس الأول، الترشيحات لجوائز «إيمي» التي تمنح في سبتمبر المقبل، وتوازي مكافآت «أوسكار» للأعمال التلفزيونية الأميركية. وغاب هذا المسلسل الذي يحقق نجاحاً ساحقاً عبر قناة «اتش بي أو»، والحائز 38 جائزة خلال ستة مواسم، عن المنافسة العام الماضي، بسبب مواعيد جدولة العمل، لكنه عاد بقوة هذا العام، إذ نال 22 ترشيحاً، بينها عن فئة أفضل مسلسل درامي. وتقدّم هذا المسلسل على برنامج «ساترداي نايت لايف» الساخر، وهو الأقدم من نوعه على قنوات التلفزيون الأميركية، وعلى «ويستوورلد» الذي يعرض أيضاً على «اتش بي او»، إذ نال كل منهما 21 ترشيحاً.

وتدور المعركة على جائزة «ايمي» لأفضل مسلسل درامي حالياً بين الموسم السابع من «غايم أوف ثرونز» والموسم الثاني من مسلسل «ذي هاندمايدز تايل» المقتبس عن رواية لمارغريت اتوود. ويصور هذا العمل الأخير الذي يعرض على منصة «هولو» الإلكترونية، والذي نال جائزة «ايمي» كأفضل مسلسل درامي العام الماضي، الولايات المتحدة تحت سيطرة حكومة استبدادية تستعبد النساء. وحصل هذا المسلسل على 20 ترشيحاً. وأكد رئيس أكاديمية التلفزيون الأميركية هايما واشنطن أن «النمو المتواصل في القطاع يسمح بظهور برامج جديدة، مع إتاحة المجال أمام برامج شهيرة خلال الموسم السابق للازدهار أكثر».