الأمم المتحدة تحذر من «تطهير عرقي» ضد الروهينجا

كوكس بازار، بنجلاديش (وكالات)

انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس ميانمار رداً على «العملية الأمنية الوحشية» ضد الروهينجا المسلمين فيها، واصفاً الإجراءات بأنها «مثال صارخ على التطهير العرقي»، وذلك في وقتأعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الروهينجا الذين فروا من ميانمار منذ 25 أغسطس تجاوز عتبة الـ 300 ألف نسمة، منددةً «بنموذج كلاسيكي للتطهير العرقي».

وحض الدالاي لاما من جهته زعيمة ميانمار اونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام على إيجاد حل لأزمة الروهينجا، أكبر أقلية محرومة من الجنسية في العالم، وتعد حوالي مليون شخص.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين جوزف تريبورا، إن «نحو 313 ألفاً من الروهينجا وصلوا إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس». وقدر عدد اللاجئين أمس الأول بـ294 ألفاً .

وبدا أن تدفق الروهينجا عبر الحدود تراجع في الأيام الأخيرة بعدما بلغ ذروته الأسبوع الماضي، لكن بنجلاديش تواجه أزمة إنسانية في ظل اكتظاظ المخيمات.