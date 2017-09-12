جنوح الانفصال يربك التوازنات الإقليمية والدولية

بغداد (الاتحاد)

مع اقتراب موعد استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، تتصاعد مساعي قادة الإقليم لترتيب البيت الكردي الذي يضج بالتصدعات والشقاقات، وسط وضع غير قانوني لإدارته، كما تتسارع المساعي العراقية والإقليمية والدولية من أجل ردع هذا النزوع الكردي الذي يجنح للانفصال عن دولة موحدة، خوفاً من إرباك التوازنات الإقليمية في المنطقة.

وبين هذا وذاك تتصاعد التظاهرات الاحتجاجية في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق والتي تحتل بعضها قوات البيشمركة الكردية بطريقة فرض الأمر الواقع بعد أن سعت لطرد «داعش» منها والحلول مكانه، رغم أن هذه المناطق تخضع لسلطة بغداد، مثلما يخضع الإقليم لسلطة الحكومة العراقية ودستورها.

وترى بغداد أن النزوع الكردي للانفصال مدعوم بخطط خارجية، وهو مخالف للدستور لجهة أن رئيس الإقليم انتهت ولايته منذ مدة ولا صلاحيات له لاتخاذ قرار بالاستفتاء، باعتبار أن برلمان الإقليم معلق منذ أكثر من عامين، وبالتالي فإن تمديد صلاحيته لم تتخذ قانوناً لا من برلمان الإقليم ولا من برلمان العراق. كما أن الدستور العراقي الذي يخضع له الإقليم، والذي منح الأكراد حكماً ذاتياً في إطار الدولة العراقية لمحافظات ثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)، لا يجيز إقامة استفتاء من دون موافقة برلمانية، تصدر بعد تشريع قانون بالاستفتاء يبحثه البرلمان ويقره ثم يحال تنفيذه للجهات التنفيذية، وهو ما لم يحدث بسبب تعليق برلمان كردستان، ورفض البرلمان العراقي إعطاء الموافقة على الاستفتاء الكردي، الذي أقره رئيس منتهية ولايته بغياب برلمان الإقليم وبرفض برلمان الدولة.

ورغم مساعي رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني إلى تسوية الخلافات بينه وبين الأحزاب الكردية الأخرى، وعزمه على إعادة استئناف عمل البرلمان الكردي، يبقى الأمر مخالفاً للدستور بكل تفاصيله، فلا يمكن للأكراد اتخاذ قرار من طرف واحد دون إجراءات قانونية صحيحة، لذا قالت بغداد إن الاستفتاء غير شرعي ولن يغير شيئاً لأن إجراءه ونتيجته لن تكون ملزمة بالتنفيذ.