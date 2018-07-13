«تحالف» هاري وإلتون جون لمكافحة الإيدز

لندن (رويترز)

قالت مؤسسة إلتون جون الخيرية المعنية بمكافحة الإيدز، إن المغني الشهير إلتون جون، والأمير البريطاني هاري سيتعاونان لإطلاق «تحالف عالمي» لعلاج عدوى الإيدز بين الرجال.

ولم تذكر المؤسسة تفاصيل الخطة لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن كافة جوانبها في المؤتمر الدولي لمكافحة الإيدز، والذي يعقد هذا العام في أمستردام في 24 يوليو.. والمغني الشهير البالغ من العمر 71 عاما، والأمير البالغ من العمر 33 عاماً من بين أبرز الناشطين في مجال مكافحة الإيدز.. وقد غنى جون في جنازة الأميرة ديانا والدة هاري، كما حضر زفافه على الممثلة الأميركية ميجان ماركل في مايو الماضي. وقال جون، إنه شارك هو والأمير في حلقة نقاشية قبل عامين عن الإيدز والشباب، وأضاف، «إنها الفئة العمرية الوحيدة التي ترتفع فيها حالات العدوى ولا تنخفض».

وقال «منذ ذلك الحين تجري مؤسستي مع شركاء آخرين أبحاثا مشتركة تتركز على الأفراد شملت بشكل عام ست دول».. وأضاف، «من الأمور المهمة التي كشفها هذا العمل وجود حاجة ملحة لتوسيع نطاق استفادة الرجال من خدمات اختبار وعلاج الإيدز».

وتشير أرقام برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز لعام 2016 إلى وجود نحو 36.7 مليون شخص حول العالم مصابون بالإيدز.