استفتاء 25 سبتمبر يهدد بانفجار بين بغداد وأربيل

سرمد الطويل (بغداد، أربيل)

تصاعدت التوترات في المناطق المتنازع عليها التابعة لمحافظات عراقية غير مرتبطة بإقليم كردستان العراق أمس، بعد أن رفض سكان هذه المناطق استفتاء الاستقلال المقرر في 25 سبتمبر، واعتبروا أنفسهم «رهائن» لدى قوات رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني والتي تسيطر على هذه المناطق وتجبر سكانها على المشاركة. ووسط انشقاقات كردية جدية تعيد صياغة المشهد في برلمان كردستان المعلق، أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني عزمها تفعيله، من دون كتلة التغيير (كوران) حليفها القوي والذي يرأس البرلمان باعتباره الكتلة الثانية من حيث العدد. فيما حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن إجراء الاستفتاء، سيدخل البلاد في نفق مظلم، مؤكدا في الوقت ذاته عدم دستوريته.

ورغم أن رئيس الوزراء أقر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بتعرض الأكراد إلى اضطهاد كبير خلال حقبة حزب «البعث»، لكنه أضاف أن باقي العراقيين تعرضوا لاضطهاد أيضا، لافتا إلى عدم تعرض الأكراد إلى اضطهاد خلال الأعوام الـ14 الماضية. واعتبر أن طريقة الاستئثار وتحقيق أمر واقع على الأرض رغماً عن الآخرين لا يوصل إلى نتيجة، وسط إعلانات سياسية لبارزاني تروج لفكرة «فشل الشراكة مع بغداد»، والتي انتقدها سياسيو العراق باعتبار أن «الإقليم اقتطع من العراق بعد السقوط العام 2003، ولم يكن أرضاً خارجية سعت للمشاركة وفشلت».

وأعلنت الأعراق والأقليات العراقية مجتمعة باستثناء أكراد أربيل، رفض الاستفتاء، فيما يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني إلى إقناع الكتل الكردية الأخرى التي ترى أن موعد الاستفتاء غير صحيح وتطالب بتأجيله، إلى خوض المغامرة غير المحسوبة. وما يهم حزبي بارزاني وطالباني كتلتا التغيير (كوران)، و«الجماعة الإسلامية الكردستانية»، وهما الأكثر تأثيرا في السليمانية وفي بقية الكتل الكردية التي مازالت صامتة عن الموافقة أو الرفض، في انتظار أن تحسم الأحزاب الكردية الكبرى صراعاتها.

ويبدو أن كتلة طالباني تتجه إلى استعادة مكانتها في برلمان الإقليم، منشقة عن تحالف كان قائما مع كتلة التغيير والجماعتين الإسلاميتين الأخريين في السليمانية. ومع قرار حزبي طالباني وبارزاني تفعيل البرلمان بعد غد الخميس إلا أنه سيواجه مشكلة رئيسه يوسف محمد وهو من كتلة التغيير والذي منعه بارزاني من دخول أربيل حيث مقر البرلمان الكردي قبل أكثر من عامين.