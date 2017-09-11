روسيا: إرسال 175 مهندساً لإزالة الألغام في دير الزور

موسكو (أ ف ب)

حثت روسيا أمس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على زيادة المساعدات الإنسانية لهذا البلد بشكل «ملح» والمساهمة في إعادة إعماره، فيما أعلنت إرسال 175 مهندساً لإزالة الألغام في دير الزور.

وحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في رسالة موجهة إلى دي ميستورا، على «زيادة حجم المساعدات الإنسانية والمساهمة بشكل فعال في إعادة إعمار المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة عبر المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة». وتابع: «لقد تم إيجاد الظروف من أجل العودة إلى العيش بسلام».

إلا أن الوزارة أشارت إلى وضع لا يزال «معقداً» في مخيمات اللاجئين في بلدتي التنف والعقيربات في محافظة حماة، مضيفاً أن السوريين بحاجة إلى أكثر من ألف طن من الأغذية وأكثر من 80 طناً من المعدات الطبية. وتابع شويجو أن «سوريا بحاجة لتعزيز جهود الأسرة الدولية حتى يتمكن مئات آلاف اللاجئين من العودة إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن».

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الروسي أمس، إرسال نحو أربعين خبيراً في نزع الألغام إلى دير الزور ومعهم كلاب مدربة، وسيتم نشر ما مجمله 175 خبير ألغام في سوريا.