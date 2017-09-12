لافروف: السعودية تنوي حل الأزمة السورية

موسكو، عمان (وكالات )
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، بأن السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية، وأكدت دعمها عملية المفاوضات في أستانا، مؤكداً في الوقت ذاته أن عمان وموسكو تتعاونان مع واشنطن للوصول إلى إقامة منطقة خفض توتر جنوب سوريا بعد «نجاح» اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز قبل نحو شهرين بفضل التعاون الثلاثي.
وقال لافروف، في تصريحات أدلى بها في عمان نقلتها وكالة سبوتنيك أمس: «تلقينا من السعودية تأكيدا على دعم هذه العملية، ومساعدتها في إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وكذلك حل القضايا الإنسانية».
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من جهة أخرى، قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من عمان أمس «ناقشنا الأوضاع المتعلقة بإنشاء منطقة خفض تصعيد في الجنوب الشرقي لسوريا». وأضاف: «أقصد في المنطقة الجنوبية التي تم التوافق عليها بناءً على تعاون روسي أردني أميركي، وعبرنا عن دعمنا لحل كل القضايا المتعلقة بأدائها في إطار ثلاثي واتفقنا على اتصالات مستقبلية بهذا الشأن».
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وأضاف: «مستمرون في التواصل والهدف التوصل إلى إنشاء منطقة خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن، وهذه مساحة من التعاون الروسي الأردني الأميركي التي أثمرت نجاحا نعتقد أنه ضروري». وأكد «نحن ننظر إلى هذا كجزء من حل، بمعنى نريد في الأردن وقفا شاملاً لإطلاق النار على جميع أراضي سوريا، وأن نتقدم باتجاه حل سلمي يأخذنا إلى مرحلة جديدة يقبلها الشعب السوري، وتحقق الأمن والأمان في سوريا».