لافروف: السعودية تنوي حل الأزمة السورية

موسكو، عمان (وكالات )

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، بأن السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية، وأكدت دعمها عملية المفاوضات في أستانا، مؤكداً في الوقت ذاته أن عمان وموسكو تتعاونان مع واشنطن للوصول إلى إقامة منطقة خفض توتر جنوب سوريا بعد «نجاح» اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز قبل نحو شهرين بفضل التعاون الثلاثي.

وقال لافروف، في تصريحات أدلى بها في عمان نقلتها وكالة سبوتنيك أمس: «تلقينا من السعودية تأكيدا على دعم هذه العملية، ومساعدتها في إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وكذلك حل القضايا الإنسانية».

ويزور لافروف حالياً الأردن في إطار جولة بدأها بالسعودية أمس حيث أكد، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره عادل الجبير، دعم بلاده لجهود السعودية بشأن توحيد المعارضة السورية، مشدداً على أن «السوريين وحدهم هم من سيقررون مصير دولتهم».

من جهة أخرى، قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من عمان أمس «ناقشنا الأوضاع المتعلقة بإنشاء منطقة خفض تصعيد في الجنوب الشرقي لسوريا». وأضاف: «أقصد في المنطقة الجنوبية التي تم التوافق عليها بناءً على تعاون روسي أردني أميركي، وعبرنا عن دعمنا لحل كل القضايا المتعلقة بأدائها في إطار ثلاثي واتفقنا على اتصالات مستقبلية بهذا الشأن».

من جهته، قال الصفدي «نحن شركاء في محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة أنتجت اتفاقا لوقف إطلاق النار أثبت أنه صمد، وأنه كان ربما الأنجح بين كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً».

وأضاف: «مستمرون في التواصل والهدف التوصل إلى إنشاء منطقة خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن، وهذه مساحة من التعاون الروسي الأردني الأميركي التي أثمرت نجاحا نعتقد أنه ضروري». وأكد «نحن ننظر إلى هذا كجزء من حل، بمعنى نريد في الأردن وقفا شاملاً لإطلاق النار على جميع أراضي سوريا، وأن نتقدم باتجاه حل سلمي يأخذنا إلى مرحلة جديدة يقبلها الشعب السوري، وتحقق الأمن والأمان في سوريا».