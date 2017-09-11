المعارضة السورية ترفض تسليم مواقعها في البادية للنظام

دمشق (وكالات)

رفض مقاتلو المعارضة السورية أمس، طلباً أميركياً للانسحاب من البادية السورية، وتسليم مواقعهم لنظام الأسد وميليشياته، عقب إعلان واشنطن نيتها وقف برنامج دعم «الجيش الحر»، وتزامناً مع ذلك استهدفت الطائرات الروسية مواقع لهذه الفصائل المعارضة في محاولة لزيادة الضغط عليها لتسليم مواقعها.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الضغوط التي يواجهها مقاتلو المعارضة السورية ستنجح بإجبارهم على الانسحاب من البادية وتسليم مواقعهم هناك لنظام الأسد، وفقاً لبعض التسريبات.

فمقاتلو المعارضة، وتحديداً فصيلي «أسود الشرقية» ولواء «أحمد العبدو»، رفضا واعتبرا ذلك خطراً كبيراً سيعني إكمال الهلال الإيراني وتسليم الحدود السورية العراقية للميلشيات التابعة لإيران، أما بقاؤهم هناك سيعني الاصطدام المباشر مع روسيا التي لم تتأخر كثيراً في الرد.

ووفقاً للمرصد السوري، استهدفت طائرات روسية مواقع قريبة من ثكنات الجيش الحر في البادية جنوب دير الزور بقنابل سامة، ولم يسفر هذا الهجوم عن أي إصابات، ويبدو أن ذلك كان الغاية من الهجوم والذي قرأه الثوار كرسالة تهديد وبغطاء أميركي.