مقتل 80 «داعشياً» قرب شمال تلعفر

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق الإثنين، عن مقتل 80 إرهابيا من تنظيم «داعش» غرب العياضية شمال تلعفر بمحافظة نينوى، فيما أكدت مصادر عسكرية رفيعة في محافظة الأنبار غرب العراق وصول تعزيزات عسكرية من الجيش إلى منطقة الصكرة، تمهيداً لاقتحام مدينة عنة غرب المحافظة، والتي ما يزال «داعش» متحصناً فيها.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن «قوات الجيش تمكنت من قتل 65 إرهابيا و15 انتحاريا، وتدمير عجلتين في قرية قصر الراعي غرب العياضية». وأضاف أن القوات «تمكنت أيضاً من تدمير 4 مضافات لداعش تحتوي على عبوات وأحزمة ناسفة».

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية رفيعة في محافظة الأنبار أن «تعزيزات عسكرية من الجيش بالفرقة السابعة وصلت إلى منطقة الصكرة غرب مدينة حديثة، تمهيدا لاقتحام قضاء عنة». وأفاد مصدر عسكري بالجيش في الأنبار أمس، بوصول تعزيزات عسكرية من الجيش إلى قاعدة الأسد، متمثلة بلواء 30 ضمن الفرقة الثامنة للمشاركة بتحرير عنة من تنظيم «داعش».

وقال المصدر إن «القوات الأمنية تمركزت في محورين في منطقة الصكرة وفي تلال الهضيب في المحور الغربي للقضاء، مع نشر قوات من المدفعية وقواعد الصواريخ المتوسطة». وأضاف أن «عملية الاقتحام ستنفذ خلال الساعات المقبلة بعد صدور الأوامر العسكرية من القوات المشتركة التي حددت أيضا أربعة منافذ لإخلاء العوائل المدنية».