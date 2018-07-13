شبوة تشيد بدعم الإمارات

عدن (الاتحاد)

أشاد عدد من القيادات المحلية في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ضمن مشاركتها في إطار التحالف العربي لإسناد ودعم الجهود الرامية لتثبت الأمن والاستقرار في المحافظة. ووجه عدد من الشخصيات الاجتماعية والمقاومة الشعبية في مديرية «رضوم» الساحلية بمحافظة شبوة رسالة شكر وعرفان للقيادة الإماراتية والدور الريادي والبارز في تأسيس وتدريب وتسليح قوات النخبة الشبوانية، وإسنادها المتواصل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتأمين المحافظة. وقالت القيادات المحلية في رسالتها، إن بدء دورة تدريبية للتدخل السريع في معسكر «بالحاف» خلال الأيام الماضية يأتي كإضافة نوعية للتشكيلات العسكرية التابعة لقوات النخبة الشبوانية ورافد جديد في سبيل حفظ الأمن، والتصدي لأي اختلالات أمنية والتعامل معها بطرق حديثة وأكثر فاعلية. وأضافوا أن استمرار دعم الأشقاء في التحالف العربي ممثلاً بدولة الإمارات لرفع الجاهزية القتالية لدى أفراد النخبة الشبوانية بمختلف محاورها، وفي هذه المرحلة الحرجة يستحق الشكر والتقدير وستظل هذه الجهود الأخوية خالدة في تاريخ المحافظة، وجميل لن ينساه أبناء شبوة واليمن بشكل عام.