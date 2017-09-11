لبنان يشكو الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن

بيروت (كونا)

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أمس، تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي لزرعها أجهزة تجسس داخل لبنان وخرقها المتواصل للأجواء اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن الشكوى تأتي جراء خرق الطيران الحربي الإسرائيلي المتواصل للأجواء اللبنانية، خصوصاً قيام الطائرات الإسرائيلية بخرق جدار الصوت أمس الأول فوق مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت الأحد على علو منخفض فوق جنوب لبنان وخرقت جدار الصوت فوق صيدا بعد يوم من عثور الجيش اللبناني على جهاز تجسس إسرائيلي وتفكيكه قرب الخط الفاصل مع منطقة مزارع شبعا المحتلة بجنوب البلاد.

يذكر أن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني كلف الأسبوع الماضي باسيل بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن بعد خرقها للأجواء اللبنانية واستخدامها لقصف موقع عسكري داخل الأراضي السورية.