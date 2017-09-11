لبنان يشكو الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن

بيروت (كونا)
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أمس، تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي لزرعها أجهزة تجسس داخل لبنان وخرقها المتواصل للأجواء اللبنانية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن الشكوى تأتي جراء خرق الطيران الحربي الإسرائيلي المتواصل للأجواء اللبنانية، خصوصاً قيام الطائرات الإسرائيلية بخرق جدار الصوت أمس الأول فوق مدينة صيدا بجنوب لبنان.
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يذكر أن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني كلف الأسبوع الماضي باسيل بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن بعد خرقها للأجواء اللبنانية واستخدامها لقصف موقع عسكري داخل الأراضي السورية.