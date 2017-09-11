الصومال: مصرع 17 بهجوم مسلح لـ «الشباب»

مقديشو (وكالات)
قتل ما لايقل عن 17 شخصاً أمس، إثر وقوع اشتباكات بين حركة «الشباب» الإرهابية والقوات الصومالية بالقرب من الحدود الكينية.
وقال سعيد عبد الخليل، أحد القادة الإقليميين، إن حركة «الشباب» شنت هجوماً انتحارياً استهدف قاعدة عسكرية صومالية في «بيليد هاو»، وسيطروا لفترة وجيزة على البلدة.
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وأوضح أن الجيش الصومالي تراجع وقتل 10 مسلحين بمساعدة القوات الكينية، المشاركة في مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وأشار إلى أن 7 جنود صوماليين قتلوا في الاشتباك. وقال مسؤول حكومي صومالي بارز، رفض الكشف عن هويته، إن حجم الخسائر البشرية في الجانبين مرشح للزيادة.
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ويشار إلى أن كينيا لها نحو 3700 جندي يقاتلون حركة «الشباب» ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وفي السياق ذاته، قالت الشرطة الصومالية، إن سيارة ملغومة انفجرت أمس في مقديشو، فقتلت شخصاً على الأقل، وأصابت ثلاثة آخرين. وقال الشرطي محمد حسين لرويترز، إن القنبلة كانت مزروعة في سيارة متوقفة في شارع المكرم بالعاصمة.