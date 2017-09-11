الصومال: مصرع 17 بهجوم مسلح لـ «الشباب»

مقديشو (وكالات)

قتل ما لايقل عن 17 شخصاً أمس، إثر وقوع اشتباكات بين حركة «الشباب» الإرهابية والقوات الصومالية بالقرب من الحدود الكينية.

وقال سعيد عبد الخليل، أحد القادة الإقليميين، إن حركة «الشباب» شنت هجوماً انتحارياً استهدف قاعدة عسكرية صومالية في «بيليد هاو»، وسيطروا لفترة وجيزة على البلدة.

وأضاف: «هاجمت العناصر الإرهابية قاعدتنا العسكرية خارج (بيليد هاو) بسيارة مفخخة، ثم بعد ذلك تحرك المسلحون المدججون بالسلاح، واستولوا على أجزاء عدة من البلدة خلال صلاة الفجر».

وأوضح أن الجيش الصومالي تراجع وقتل 10 مسلحين بمساعدة القوات الكينية، المشاركة في مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وأشار إلى أن 7 جنود صوماليين قتلوا في الاشتباك. وقال مسؤول حكومي صومالي بارز، رفض الكشف عن هويته، إن حجم الخسائر البشرية في الجانبين مرشح للزيادة.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم حركة «الشباب»، إن مقاتلي الحركة غادروا بلدة «بيليد هاو» بعد إطلاق سراح 35 سجيناً من السجن المحلي، وأضاف أن 30 جندياً على الأقل قتلوا. وقال السكان إن العشرات من المدنيين الذين فروا من القتال، عبروا إلى بلدة مانديرا القريبة في كينيا.

ويشار إلى أن كينيا لها نحو 3700 جندي يقاتلون حركة «الشباب» ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة الصومالية، إن سيارة ملغومة انفجرت أمس في مقديشو، فقتلت شخصاً على الأقل، وأصابت ثلاثة آخرين. وقال الشرطي محمد حسين لرويترز، إن القنبلة كانت مزروعة في سيارة متوقفة في شارع المكرم بالعاصمة.