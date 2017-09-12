الاحتلال يفصل 3 قرى عن رام الله

رام الله، غزة (عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي)

قررت السلطات الإسرائيلية فصل قرى بيت لقيا وخربثا المصباح وبيت سيرا عن رام الله، وإلحاقها بمحافظة القدس. بينما طالبت الخارجية الفلسطينية بإلغاء عقد مؤتمر «أفريقيا - إسرائيل» الذي كان مقرراً في توغو الشهر المقبل.

وتنديداً بالقرار الإسرائيلي بفصل القرى عن رام الله، التقى ممثلون عن قرى بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سيرا والطيرة ووجهاء من المنطقة الحدودية غرب رام الله، بمحافظ رام الله والبيرة ليلي غنام، لمناقشة آليات مواجهة القرار الإسرائيلي. وأكد رؤساء المجالس وممثلو القرى على جملة من الإجراءات، التي سيتم اتخاذها في الإطار الشعبي لمواجهة هذا القرار الذي يؤثر سلبا على المواطنين، وقالت ليلى غنام إن الاحتلال «يسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أن تكاتف المؤسستين الرسمية والشعبية والتعاون والتكامل بين الجميع سيساهم في فضح ممارسات الاحتلال، ووقف هذه الإجراءات المرفوضة شعبيا ورسميا».

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أمس، بإلغاء نهائي لعقد مؤتمر «أفريقيا - إسرائيل»، الذي كان مقرراً في الشهر المقبل، وذلك بعد الإعلان عن تأجيل المؤتمر إلى إشعار آخر.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن «قرار تأجيل المؤتمر جاء نتيجة للضغوط التي قامت بها دولة فلسطين، بشتى الطرق والوسائل مع كافة الفرقاء لتبني العمل المشترك لإفشال عقده». واعتبرت الوزارة أن عقد المؤتمر «كان يهدف لتعزيز سطوة إسرائيل في القارة الإفريقية، من خلال فتح أبواب افريقيا لإسرائيل عبر التوقيع على عديد الاتفاقيات، وتكبيل تنمية افريقيا عبر بوابة إسرائيل ، ليس فقط الوصاية الإسرائيلية على أفريقيا، وإنما الاعتمادية الإفريقية على التكنولوجيا والمعرفة الإسرائيلية دون سواها».

ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرهما من المنظمات العربية والاقليمية المتخصصة، بما فيها اتحاد البرلمانات العربية، تبنت العديد من القرارات التي هدفت لمواجهة المؤتمر والعمل على إفشاله. وأكدت الخارجية أنه رغم النجاح الذي تحقق بجهد فلسطيني مدعوم عربياً وإسلامياً، إلا أن المعركة لم تنته بعد، فالقرار تأجيل عقد المؤتمر، وليس إلغائه، ما يستدعي الاستمرار في هذه الجهود حتى إلغاء المؤتمر نهائياً.

مصر تفتح معبر رفح لعودة الحجاج الفلسطينيين

غزة (د ب أ)

فتحت السلطات المصرية، أمس، معبر رفح البري مع قطاع غزة في اتجاه واحد لعودة الحجاج الفلسطينيين إليه، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام. وقالت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، في بيان، إن فتح المعبر أمام عودة الحجاج سيستمر حتى يوم الخميس المقبل. وذكرت «الهيئة» أنها لم تبلغ بفتح المعبر في الاتجاهين لمغادرة حالات إنسانية أو عودة عالقين حتى الآن. يأتي ذلك فيما يوجد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع وفد رفيع من قيادات الحركة، منذ السبت الماضي في مصر، في إطار زيارة رسمية.