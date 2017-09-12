الإمارات تقود بنجاح تنشيط أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك (وام)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي المعني بتنشيط أعمالها. وقدم بيتر ثومسون رئيس الجمعية العامة في دورتها الـ 71 نيابة عن الدول الأعضاء كافة خالص الشكر والامتنان لكل من لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وفلاديمير دروبنجاك المندوب الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة، مثنياً على حسن قيادتهما لفريق العمل الذي أثمرت جهوده باعتماد القرار وتحقيق تقدم في عدة أوجه لأعمال الجمعية العامة. ورحبت السفيرة لانا نسيبة في تصريح لها بهذه المناسبة باعتماد القرار، موجهة الشكر لجميع الدول التي شاركت والتزمت بهذه العملية المكثفة والمهمة والتي انتهت بتوافق في الآراء حول كيفية تطوير عمل الجمعية العامة في الدورات المقبلة. وأعربت عن امتنانها للعمل والتعاون مع السفير دروبنجاك.

وتضمن القرار الدعوة لزيادة وتشجيع وصول الجمهور إلى الاجتماعات الرسمية للجمعية العامة من خلال البث الشبكي، فيما وجه الأمانة العامة لترجمة التزام الأمم المتحدة بالتعددية اللغوية في العمل من خلال نشر الجريدة الرسمية للأمم المتحدة باللغات الرسمية الستة ومن بينها اللغة العربية طوال العام ابتداءً من يناير 2018.

وشمل القرار أحكاماً لتنظيم حملات الترشح والانتخابات التي تجري في الجمعية العامة ولجانها، وذلك بتقييد المواد الانتخابية وتطوير أساليب الاقتراع. وتطرق لعملية اختيار الأمين العام وكبار المسؤولين في المنظمة، حيث حث على إجراء جلسات استماع علنية مع المرشحين لمنصب رئيس الجمعية العامة. كما حث الأمين العام على تحقيق مبادئ المساواة في التوزيع الجغرافي وبين الجنسين عند شغل المناصب العليا في المنظمة.