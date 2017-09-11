القاهرة (وكالات)

أفاد مصدر أمني مصري أمس، بمقتل 20 ضابطاً وجندياً وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على دورية شرطة في منطقة بئر العبد «90 كم غرب العريش» بشمال سيناء.

وقال المصدر، إن العميد محمود الخضري أصيب في قدمه الأيسر، وتم نقله بطائرة عسكرية خاصة إلى القاهرة لخطورة حالته. وأكد شهود عيان أن مسلحين ملثمين قاموا باعتراض سيارة الإسعاف التي كانت تقل المصابين، وتم إطلاق النار عليها بكثافة، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 20 بينهم ضابطان.

ونقلت وكالات أنباء عن شهود عيان قولهم في وقت سابق إن مسلحين يستقلون عدة سيارات نصبوا كميناً لدورية شرطة متحركة بالقرب من بئر العبد بشمال سيناء، حيث تم وضع عبوة ناسفة في طريق الدورية، وعقب انفجارها في إحدى المدرعات قام المسلحون بفتح النار على 4 سيارات كانت تسير خلف المدرعة. وأسفر التفجير عن تدمير ثلاث مركبات مدرعة وسيارة تشويش.

ويأتي الهجوم بعد مقتل 10 مسلحين أمس الأول، بعد أن قام انتحاري بتفجير حزام ناسف كان يحمله، إضافة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والمسلحين في أحد ضواحي محافظة الجيزة.

وقتل إرهابيون ينشطون في محافظة شمال سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات بالمحافظة ومناطق أخرى منذ قيام ثورة 30 يونيه.

وأعربت كل من السعودية والبحرين إدانتهما واستنكارهما الشديدين للهجوم الإرهابي، وأكدتا وقوفهما إلى جانب مصر ضد الإرهاب والتطرف.