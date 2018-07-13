اليمن: الحوثيون حولوا ميناء الحديدة إلى منصة لإطلاق العمليات الحربية

موسكو (وكالات)

قال سفير اليمن لدى موسكو أحمد الوحيشي، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى منصة لإطلاق العمليات الحربية ضد الملاحة الدولية وبؤرة لتهريب السلاح، لاستهداف اليمنيين ودول الجوار ونهب المساعدات الإنسانية وحرمان أبناء الشعب اليمني منها.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بجدانوف. وأكد الوحيشي حرص الحكومة على إنهاء معاناة المدنيين في الحديدة من الانتهاكات المستمرة ضدهم من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

مؤكداً أن الحكومة والتحالف العربي ملتزمون بقواعد الاشتباك والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بزرع الألغام الأرضية والبحرية.

وأشار إلى حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام في اليمن من خلال ترحيبها بجهود المبعوث الأممي السابق والمبعوث الحالي مارتن جريفيت فيما يتعلق بميناء الحديدة أو باتفاق سلام شامل ودائم، مشيراً إلى أن مفاتيح الحل في اليمن تستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة بالقرار الأممي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني على طريق بناء اليمن الاتحادي. ولفت السفير إلى الوضع الإنساني المتفاقم وحاجة اليمن إلى مزيد من المساعدات الإنسانية.