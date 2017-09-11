حزب المخلوع يعلن الاستنفار رداً على ممارسات الحوثيين



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 صنعاء (الاتحاد) أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أمس، بقاء لجنته العامة في حالة انعقاد دائم بسبب الممارسات والإجراءات التي اتخذتها مؤخراً ميليشيا الحوثي. وقال الحزب إنها «تنسف مفهوم ومقتضيات ومتطلبات الشراكة» بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ مع إعلان المجلس السياسي المشترك أواخر يوليو 2016. وكانت اللجنة العامة لـ«المؤتمر» عقدت أمس اجتماعاً استثنائياً رأسه صالح وشارك فيه ممثلو الحزب في المجلس السياسي والهيئة الوزارية وهيئة رئاسة البرلمان، ناقش التطورات السياسية في صنعاء في ضوء القرارات الأخيرة التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بشكل منفرد، لتعزيز هيمنتها على مؤسسة القضاء وجهات حكومية مالية ورقابية. وجدد الحزب رفضه لتلك القرارات التي قال إنها «أحادية الجانب وغير ملزمة، وتخل بمبدأ الشراكة والتوافق بين الطرفين»، محذراً من أن «إصرار الحوثيين على تنفيذ هذه القرارات والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى أو على مستوى حكومة الإنقاذ سيؤدي إلى شق الصف الداخلي».