التحالف العربي يعزز الجيش اليمني بمنظومة «باتريوت» جديدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)
شهدت جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات عدة في محافظتي تعز والجوف معارك عنيفة خلال الساعات الماضية بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش في محور الجوف.
وجبهة نهم تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على منطقة «المريحات» القريبة من مركز مديرية نهم، وتخوض اشتباكات عنيفة في محيط مناطق «القتب وتخوم العقران» وتمتد المعارك إلى «المجاوحة وبني فرج». وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش دمر خلال المعارك أسلحة وعتادا حربيا للميليشيات في جبل قطوه المطل على مركز مديرية نهم.
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وفي جبهة جبل حبشي جنوب غربي المدينة تجددت المعارك في بلدة العنين ومحيط جبل الخضر، ومنطقة شرف العنين، وتبة شمسان وذلك إثر محاولة تسلل عدد من عناصر الميليشيات إلى مواقع الجيش. وفي جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب وجبهة حام في مديرية المتون تجددت المواجهات حيث قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيات في منطقتي الساقية وصفراء الحنية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
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ووصل أمس إلى الجوف رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن طاهر العقيلي في إطار جولة تفقدية لسير المعارك في المحافظة.
وناقش اللواء العقيلي مع قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن أمين الوائلي قضايا متعلقة بسير معركة تحرير الجوف من الانقلابيين والخطط المتعلقة بمهام المنطقة. وقال رئيس هيئة الاركان «أتينا من ميدان المعركة لنكون في الميدان وستعرف الميليشيا الانقلابية ما سنفعله لا ما سنقوله»، مشدداً على تفعيل الدوائر الرسمية للجيش الوطني حتى يتسنى لها القيام بمهامها.