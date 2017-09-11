التحالف العربي يعزز الجيش اليمني بمنظومة «باتريوت» جديدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

شهدت جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات عدة في محافظتي تعز والجوف معارك عنيفة خلال الساعات الماضية بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش في محور الجوف.

وجبهة نهم تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على منطقة «المريحات» القريبة من مركز مديرية نهم، وتخوض اشتباكات عنيفة في محيط مناطق «القتب وتخوم العقران» وتمتد المعارك إلى «المجاوحة وبني فرج». وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش دمر خلال المعارك أسلحة وعتادا حربيا للميليشيات في جبل قطوه المطل على مركز مديرية نهم.

وفي تعز قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات في عملية صد لهجمات ومحاولات تسلل للميليشيات استهدفت مواقع الجيش في عدة أنحاء شمال غربي المدينة. وتركزت المعارك في محيط منطقة الصياحي، ومدرسة همدان بحذران، غرب المدينة، وأسفرت عن مقتل 4 من عناصر الميليشيات. وإلى الجنوب من بلدة حذران دارت مواجهات عنيفة في محيط جبل هان، إثر محاولة التفاف فاشلة للميليشيات على مواقع الجيش في الجبل، ووادي حنش، وتبة القرن.

وفي جبهة جبل حبشي جنوب غربي المدينة تجددت المعارك في بلدة العنين ومحيط جبل الخضر، ومنطقة شرف العنين، وتبة شمسان وذلك إثر محاولة تسلل عدد من عناصر الميليشيات إلى مواقع الجيش. وفي جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب وجبهة حام في مديرية المتون تجددت المواجهات حيث قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيات في منطقتي الساقية وصفراء الحنية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وعزز التحالف العربي في اليمن الجيش اليمني بمنظومة متكاملة جديدة لبطاريات باتريوت المضادة للصواريخ البالستية لنشرها في محافظة الجوف شمال شرق البلاد. وذكر موقع الجيش اليمني على «أن قوات التحالف العربي قدمت منظومة دفاعات جوية (باتريوت) لتعزيز قوات الشرعية في جبهة الجوف حيث تجري استعدادات لإطلاق حملة عسكرية كبيرة لتحرير ما تبقى من المحافظة المتاخمة للسعودية من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية وحلفائها». وأوضح أن الفرق الهندسية بدأت بتركيب منظومة الدفاع الجوي في محور الجوف، والتي ستعمل على تأمين وحماية المحافظة من الهجمات الباليستية التي تنفذها الميليشيا الانقلابية من وقت لآخر. كما دفعت قوات التحالف العربي بتعزيزات عسكرية جديدة معززة بآليات عسكرية متطورة إلى محافظة الجوف حيث مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة. وقال مصدر عسكري في المنطقة السادسة، «إن وصول هذه التعزيزات العسكرية يأتي وسط استعداد قتالي عالي في محور الجوف لتحرير ما تبقى من المحافظة من سيطرة الميليشيا الانقلابية ودحرها منها».وشهدت عدة جبهات مواجهات عنيف بمختلف الأسلحة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتركزت المواجهات في مديرية خب الشعف حيث شن الجيش هجوماً على مواقع الميليشيات في جبهة العقبة، وتمكن من اختراقها واستولى على كميات من الأسلحة والذخيرة، وأوقع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

ووصل أمس إلى الجوف رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن طاهر العقيلي في إطار جولة تفقدية لسير المعارك في المحافظة.

وناقش اللواء العقيلي مع قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن أمين الوائلي قضايا متعلقة بسير معركة تحرير الجوف من الانقلابيين والخطط المتعلقة بمهام المنطقة. وقال رئيس هيئة الاركان «أتينا من ميدان المعركة لنكون في الميدان وستعرف الميليشيا الانقلابية ما سنفعله لا ما سنقوله»، مشدداً على تفعيل الدوائر الرسمية للجيش الوطني حتى يتسنى لها القيام بمهامها.