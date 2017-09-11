مقتل عناصر من «القاعدة» بغارات أميركية في البيضاء

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل عنصران من تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن في غارة جوية شنتها طائرة أميركية من دون طيار على سيارة تقل عناصر من التنظيم في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. وأكدت قوات مكافحة الإرهاب في اليمن أن ضربة جوية استهدفت سيارة يستقلها عناصر من التنظيم في طريق فرعي بمديرية الصومعة، ما أدى إلى مقتل اثنين كانا على متن السيارة أثناء الهجوم.

وتعد الغارة الثالثة خلال الـ48 الساعة الماضية في مديرية الصومعة عقب شن غارتين على قريتي «قريضة والثبيب» أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 7 عناصر من «القاعدة» وسط انتشار عناصر من التنظيم في أنحاء متفرقة من القريتين.

وفي سياق آخر شنت عناصر مسلحة هجوما على أحد المراكز الأمنية في مدينة عدن، من دون أن يسفر الهجوم عن سقوط خسائر في صفوف القوات الأمنية المتمركزة في المركز.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن عناصر مسلحة حاصرت مركز شرطة مدينة الشعب غرب عدن قبل أن تستهدف المبنى بقذيفة وأعيرة نارية كثيفة، مضيفا أن قوات الأمن المتمركزة في المركزة تمكنت من صد الهجوم وإفشال مخطط السيطرة على المركز.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الأمنية والمسلحين استمرت لقرابة ساعة قبل أن تفر العناصر المهاجمة عقب إفشال هجومهم باتجاهات متفرقة، موضحا أن واجهة المبنى تضررت بشكل كبير من دون أن وقوع خسائر في صفوف الجنود.

وفي ذات السياق، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، عن ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيالات بحق قيادات ومسؤولين بالمحافظة. وأفاد مدير شرطة شبوة، العميد عوض مسعود الدحبول، أن الخلية يتزعمها أحد أخطر العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنيا في شبوة ويدعى سلطان أحمد ورزان والمكنى «أبو حذيفة»، مشيراً إلى أن وحدة أمنية داهمت وكر الخلية ليلة أمس الأول في مدينة عتق، وألقت القبض على ثلاثة إرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار معهم وإصابة زعيمهم.

وكشف مسؤولية الإرهابي «أبو حذيفة» عن جريمة مقتل رجال النقطة الأمنية بمديرية رضوم نهاية شهر يناير الماضي، موضحا أن أجهزة الأمن تواصل تتبعها لبقية عناصر الخلية الإرهابية لضبطهم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.