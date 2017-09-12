وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء عدن

عدن (الاتحاد، وام)

وصلت إلى ميناء عدن سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 10 حاويات من الأدوية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، تم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني وإيمانويل تاكوني ممثل المنظمة والمهندس محمد سعيد الكتبي مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في عدن.

وقال الكتبي إن هذه الشحنة من الأدوية تمثل الدفعة الثالثة التي سيتم توزيعها على كل المحافظات اليمنية حسب الحاجة وخاصة المحافظات التي ينتشر فيها وباء الكوليرا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي استجابة لمناشدة وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية وحرصا من دولة الإمارات على تقديم المساعدة والعون للشعب اليمني الشقيق. وأكد أن وباء الكوليرا بات يشكل خطرا على حياة العديد من المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أن عملية مواجهته مرت بعدة مراحل بدأت بتقديم شحنة أدوية ومستلزمات من السوق المحلية تم إرسالها بشكل فوري وعاجل إلى أبين والمخا والضالع ولحج ثم أتبعها إرسال طائرتين تحملان مائة طن من الأدوية وصولا إلى سفينة اليوم.

وقال مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في عدن إن دولة الإمارات تبذل جهودا جبارة في سبيل القضاء وصد هذا الوباء عبر منظمة الصحة العالمية والجهات المسؤولة في اليمن.

من ناحيته قال وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم إن دولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر عودتنا على أن تقف بجانب اليمن في مختلف الظروف، معربا عن جزيل شكره وامتنانه لما تقدمه الإمارات من دعم للقطاع الصحي في اليمن.