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تحمل 10 حاويات من أدوية مكافحة الكوليرا

وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء عدن
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

عدن (الاتحاد، وام)

وصلت إلى ميناء عدن سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 10 حاويات من الأدوية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، تم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني وإيمانويل تاكوني ممثل المنظمة والمهندس محمد سعيد الكتبي مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في عدن.

وقال الكتبي إن هذه الشحنة من الأدوية تمثل الدفعة الثالثة التي سيتم توزيعها على كل المحافظات اليمنية حسب الحاجة وخاصة المحافظات التي ينتشر فيها وباء الكوليرا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي استجابة لمناشدة وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية وحرصا من دولة الإمارات على تقديم المساعدة والعون للشعب اليمني الشقيق. وأكد أن وباء الكوليرا بات يشكل خطرا على حياة العديد من المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أن عملية مواجهته مرت بعدة مراحل بدأت بتقديم شحنة أدوية ومستلزمات من السوق المحلية تم إرسالها بشكل فوري وعاجل إلى أبين والمخا والضالع ولحج ثم أتبعها إرسال طائرتين تحملان مائة طن من الأدوية وصولا إلى سفينة اليوم.

وقال مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في عدن إن دولة الإمارات تبذل جهودا جبارة في سبيل القضاء وصد هذا الوباء عبر منظمة الصحة العالمية والجهات المسؤولة في اليمن.

من ناحيته قال وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم إن دولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر عودتنا على أن تقف بجانب اليمن في مختلف الظروف، معربا عن جزيل شكره وامتنانه لما تقدمه الإمارات من دعم للقطاع الصحي في اليمن.

من جانبه عبر الدكتور عمر زين مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها الكبير للقطاع الصحي في عدن والمناطق المحررة، مشيرا إلى أن الإمارات لم تتأخر في الاستجابة لطلب منظمة الصحة العالمية حيث ستسهم شحنة الأدوية التي وصلت بشكل كبير في القضاء على وباء الكوليرا والحد من انتشاره. ووصف التنسيق القائم بين منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الإماراتي بأنه يسير بخطى ثابته نحو هدف أساسي واحد هو خدمة الإنسان وتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني الشقيق. ... المزيد
     
 