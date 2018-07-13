ساوثجيت: «الأسود الثلاثة» لم يتأثر بغياب «العطلة الشتوية»!

موسكو (د ب أ)

رفض جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، الادعاءات بأن عدم وجود فترة الراحة الشتوية في كرة القدم الإنجليزية، أثرت على الجانب البدني في البطولة.

وقال ساوثجيت أمس: «العطلة الشتوية ستساعد فيما يتعلق بقلة الإصابات في النصف الثاني من الموسم».

وأضاف: «لكنني شعرت بوجود القليل من الخرافة فيما يتعلق باللياقة البدنية قبل البطولة عندما يتعلق الأمر بالعطلات الشتوية».

ومن المقرر أن يمنح الدوري الإنجليزي الممتاز الأندية المشاركة راحة عشرة أيام بداية من موسم 2019 - 2020، في خطوة يعتقد من خلالها الاتحاد الإنجليزي أنها ستساعد المنتخب الإنجليزي على تحقيق النجاحات في بطولات كأس العالم والبطولات الأوروبية.