ساوثجيت: «الأسود الثلاثة» لم يتأثر بغياب «العطلة الشتوية»!

موسكو (د ب أ)
رفض جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، الادعاءات بأن عدم وجود فترة الراحة الشتوية في كرة القدم الإنجليزية، أثرت على الجانب البدني في البطولة.
وقال ساوثجيت أمس: «العطلة الشتوية ستساعد فيما يتعلق بقلة الإصابات في النصف الثاني من الموسم».
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ومن المقرر أن يمنح الدوري الإنجليزي الممتاز الأندية المشاركة راحة عشرة أيام بداية من موسم 2019 - 2020، في خطوة يعتقد من خلالها الاتحاد الإنجليزي أنها ستساعد المنتخب الإنجليزي على تحقيق النجاحات في بطولات كأس العالم والبطولات الأوروبية.
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