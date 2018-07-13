«العمة إيفا».. «زعيمة» المنتخب الناري!

موسكو (أ ف ب)

إذا تمكنت كرواتيا من كتابة التاريخ بفوزها بلقب كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها على حساب فرنسا، ستكون لمديرة المنتخب إيفا أوليفاري التي يطلق عليها اللاعبون «العمة إيفا» أو «الزعيمة»، حصتها الكبيرة في الإنجاز.

إذا كان طريق المنتخب الكرواتي إلى نهائي المونديال طويلاً، ومثل إنجازاً بعد 20 عاماً من بلوغ نصف نهائي 1998، فإن درب أوليفاري لم يكن أسهل. الجيل الكرواتي الجديد من اللاعبين هو انتصار شخصي لها.

لاعبة كرة المضرب السابقة التي توقفت مسيرتها في الملاعب بسبب الإصابة، رافقت ولادة الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في 1992، بعد نيل البلاد الاستقلال عن يوغوسلافيا. الآن، بزيها الرسمي الأنيق، كتيفها، تجلس أوليفاري البالغة من العمر 49 عاماً إلى دكة البدلاء، بين 23 لاعباً وأفراد آخرين في الجهاز الفني.

وتقول أوليفاري «لم أتعرض للتمييز، لكن من الأكيد أنني سمعت عبارات من قبيل يجب ألا تكون هناك، سيكون من الأفضل لو كان (المدير) رجلاً، فهي لا تعرف شيئاً عن كرة القدم».