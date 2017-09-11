جائزة «إيمي» لممثلة قلدت متحدث البيت الأبيض

لوس أنجلوس (رويترز)

فازت الممثلة الأميركية ميليسا مكارثي بجائزة إيمي عن تقليدها للمتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر في فقرات تلفزيونية ناجحة بالبرنامج الكوميدي الشهير «ساترداي نايت لايف».

وتتقمص مكارثي في الفقرات شخصية سبايسر وتصوره رجلاً غاضباً يرتدي ملابس غير مناسبة له، ويهاجم وسائل الإعلام، ويثني على مديره، ويتجول في منصة متحركة. وفازت مكارثي أمس الأول، بجائزة أفضل ممثلة ضيف شرف في مسلسل كوميدي عن فقراتها المضحكة، لكن نجمة فيلمي «برايدزميدز» و«مايك آند مولي» لم تحضر لتسلم جائزتها في مراسم بمدينة لوس أنجلوس تسبق حفل توزيع جوائز إيمي المقرر الأسبوع المقبل.

وتم ترشيح برنامج «ساترداي نايت لايف» الذي يذاع على قناة «إن.بي.سي» لـ22 جائزة إيمي هذا العام، في مؤشر على تجدد شعبية البرنامج الساخر وأكثر مواسمه تحقيقاً لنسب مشاهدة عالية منذ 23 عاماً، واختيرت كيت مكينون للمنافسة في جائزة إيمي عن تقليدها لشخصية المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

وستعلن أسماء الفائزين 17 سبتمبر في حفل يقدمه المذيع الساخر ستيفن كولبرت.