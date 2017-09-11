العين يودع دوري الأبطال

الرياض (الاتحاد)

ودع العين بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل، في إياب ربع النهائي مساء أمس، على استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، سجلهما كارلوس إدواردو في الدقيقتين 43 و46، وفي الدقيقة 74 أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث «هاتريك».

وبهذه النتيجة، فإن الجزيرة بطل دوري الخليج العربي سيكون هو ممثل الدولة، في بطولة العالم للأندية الأبطال، التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل.

جاءت البداية قوية وسريعة بين العين والهلال، وكان الحذر هو العنوان الأبرز، في ظل غياب الهجمات والمحاولات الخطرة على المرميين، بعد أن انحصر معظم اللعب في منطقة المناورات.

وبعد مرور الثلث ساعة الأولى، كان العين هو الطرف الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب ووصولاً إلى مرمى الحارس السعودي عبدالله معيوف، ولاحت فرصة تسجيل الهدف الأول للعين عن طريق السويدي ماركوس بيرج في الدقيقة 32، إلا أنه لم يفلح في هز الشباك من داخل خط الستة.

ومن كرة ثابتة نفذها ميليسي من خارج المنطقة، يرتقي إدواردو فوق الجميع ويسكنها الشباك ويعود اللاعب نفسه في الدقيقة 46 ليضيف الهدف الثاني.

وبعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني يهدر عمر خريبين فرصة الهدف الثالث للهلال، قبل أن يعود ويطلق كرة صاروخية في الدقيقة 59 حولها خالد عيسى إلى ركنية.

ويقضي إدواردو على آمال العين بعد أن سجل الهدف الثالث في الدقيقة 74، من تمريرة سالم الدوسري. وتمر الدقائق دون تغيير في النتيجة، لينتهي اللقاء لمصلحة الهلال بنتيجة 3 - صفر.