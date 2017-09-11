العين يودع دوري الأبطال

الرياض (الاتحاد)
ودع العين بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل، في إياب ربع النهائي مساء أمس، على استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، سجلهما كارلوس إدواردو في الدقيقتين 43 و46، وفي الدقيقة 74 أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث «هاتريك».
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جاءت البداية قوية وسريعة بين العين والهلال، وكان الحذر هو العنوان الأبرز، في ظل غياب الهجمات والمحاولات الخطرة على المرميين، بعد أن انحصر معظم اللعب في منطقة المناورات.
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ومن كرة ثابتة نفذها ميليسي من خارج المنطقة، يرتقي إدواردو فوق الجميع ويسكنها الشباك ويعود اللاعب نفسه في الدقيقة 46 ليضيف الهدف الثاني.
وبعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني يهدر عمر خريبين فرصة الهدف الثالث للهلال، قبل أن يعود ويطلق كرة صاروخية في الدقيقة 59 حولها خالد عيسى إلى ركنية.
ويقضي إدواردو على آمال العين بعد أن سجل الهدف الثالث في الدقيقة 74، من تمريرة سالم الدوسري. وتمر الدقائق دون تغيير في النتيجة، لينتهي اللقاء لمصلحة الهلال بنتيجة 3 - صفر.