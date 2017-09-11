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«الاتحاد» تفتح الملف وتناقش أسباب الوداع المر لمونديال روسيا

ابن غليطة استسلم لخروج «الأبيـض» منذ أبريل الماضي ورفض التدخل لإنقاذ الـــــمنتخب
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

منذ تسلم المهندس بن غليطة رئاسة الاتحاد، لم تر أو تسمع الساحة الرياضية والإعلام الرياضي إلا مصطلحات من قبيل «التطوير»، و«الاستدامة»، والتصحيح، وغيرها من الوعود البراقة، التي أقنعت الشارع الرياضي، بأن لدى المجلس الحالي لاتحاد الكرة أفكاراً قادرة على تغيير وجه اللعبة إلى الأجمل، وبعد عام ونصف العام تقريبا في مقاعد قيادة اللعبة الشعبية الأولى، استيقظ الشارع على وقع صدمة خروج المنتخب الوطني، من تصفيات المونديال، بعد سلسلة من الأخطاء الإدارية، وفق آراء النقاد والمراقبين، ارتكبها الاتحاد ولجنة المنتخبات في حق الأبيض.

 وكان بن غليطة قد تقدم للشارع الرياضي ببرنامج يقوم على خطة 4-4-2 وفق ما سبق وصرح به سابقا، وعن رؤيته لمشروع المنتخب الوطني في كأس آسيا والتأهل للمونديال قبل وصوله لمقعد رئاسة الاتحاد قال في تصريحات لوسائل الإعلام «من الأهداف الرئيسة لبرنامجي الانتخابي النهوض بقطاع منتخبات المراحل السنية، بداية من الاختيار العلمي الصحيح وفق معايير فنية، ومروراً بحسن اختيار الأجهزة العاملة، واستمرار تجمع المنتخبات»، ولا يخفى على أحد ندرة اجتماعات لجنة المنتخبات والتي تحتاج لإعادة تشكيل، في ظل استقالة عضوين منها، وهما عبد الله صقر والدكتور موسى عباس، اعتراضاً على الأسلوب الذي يدار به العمل في اللجنة، بينما عقدت اللجنة ما يصل إلى 5 اجتماعات في عام ونصف العام هي عمر الاتحاد، رغم أن تطوير المنتخبات يتطلب لجنة تعمل بشكل دائم، وتبحث بشكل متواصل عن كيفية تنفيذ ذلك التطوير.

 وفي ذات السياق، تحدث رئيس الاتحاد عن وضع استراتيجية لتطوير المنتخبات، وحتى الآن لا زالت تلك الاستراتيجية أسيرة المناقشات والتنقيح ولم تخرج إلى النور رغم مرور عام ونصف العام تقريباً على وجود الاتحاد.

وعن المنتخب الوطني الأول، فقال رئيس الاتحاد قبل أيام من توليه المنصب،«لا بد من جعل الاهتمام بالمنتخب الوطني مشروعاً يهم الوطن بكامله بمؤسساته، وتهيئة كل عوامل النجاح والدعم أمام الفريق، من أجل تحقيق هدفين رئيسين: الأول التأهل إلى كأس العالم المقبلة في روسيا 2018، والثاني التحضير الجيد للمشاركة في نهائيات آسيا 2019، والسعي للفوز باللقب، يجب أن يكون لدينا منتخب قوي»، ولا يخفى على أحد ما وصل إليه حال المنتخب الآن، في ظل تأخر الاتحاد في البحث عن مدرب بديل لمهدي علي الذي أعلن عن رغبته في الرحيل منذ أكتوبر من العام الماضي، وجدد رغبة الاستقالة في اجتماع مغلق مع بن غليطة، في نوفمبر الماضي، ولم يتدخل الاتحاد لتصحيح مسار المنتخب، كما لم يتدخل الاتحاد بالبدء في البحث عن بديل قبل وقت كاف من المباريات الحاسمة للتصفيات، وبخاصة مباراتا اليابان وأستراليا، وحتى بعد استقالة مهدي عقب خسارة الأبيض في هاتين المباراتين، استغرق الاتحاد أكثر من 45 يوما، للبحث في السير الذاتية لمدربي أمريكا اللاتينية حتى استقر على باوزا مدرب منتخب الأرجنتين، المقال بعد إخفاقه مع التانجو.

 إعلان الاستسلام

 وبعد الصدمة، والوقوف على أعتاب الوداع الرسمي لمشوار التصفيات، بخسارتين من أستراليا واليابان واستقالة مهدي علي رسمياً، دعا رئيس الاتحاد لاجتماع عاجل بعد أسبوع من العودة من أستراليا وتحديدا في 7 أبريل الماضي، وكان الاجتماع هو التاسع لمجلس الإدارة، واستمر الاجتماع 4 ساعات ونصف الساعة، وانتظرت الساحة الرياضية قرارات حاسمة، لكن خرج علينا رئيس الاتحاد بمقترح جديد وهو إطلاق الاتحاد مشروع مجتمعي بعنوان ((ماذا نريد من كرة الإمارات في 2030 !!))، كما أعلن بن غليطة خلال المؤتمر الصحفي وقتها، أن مستوانا الطبيعي أن نكون رابعا في المجموعة، ما يعتبر دليلا أن رئيس الاتحاد قد أعلن الاستسلام، في ظل مشوار تصفيات، يشهد وجود فرصة للتأهل، ولو ثالث للترتيب. ... المزيد
     
 

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