ابن غليطة استسلم لخروج «الأبيـض» منذ أبريل الماضي ورفض التدخل لإنقاذ الـــــمنتخب

منذ تسلم المهندس بن غليطة رئاسة الاتحاد، لم تر أو تسمع الساحة الرياضية والإعلام الرياضي إلا مصطلحات من قبيل «التطوير»، و«الاستدامة»، والتصحيح، وغيرها من الوعود البراقة، التي أقنعت الشارع الرياضي، بأن لدى المجلس الحالي لاتحاد الكرة أفكاراً قادرة على تغيير وجه اللعبة إلى الأجمل، وبعد عام ونصف العام تقريبا في مقاعد قيادة اللعبة الشعبية الأولى، استيقظ الشارع على وقع صدمة خروج المنتخب الوطني، من تصفيات المونديال، بعد سلسلة من الأخطاء الإدارية، وفق آراء النقاد والمراقبين، ارتكبها الاتحاد ولجنة المنتخبات في حق الأبيض.
وكان بن غليطة قد تقدم للشارع الرياضي ببرنامج يقوم على خطة 4-4-2 وفق ما سبق وصرح به سابقا، وعن رؤيته لمشروع المنتخب الوطني في كأس آسيا والتأهل للمونديال قبل وصوله لمقعد رئاسة الاتحاد قال في تصريحات لوسائل الإعلام «من الأهداف الرئيسة لبرنامجي الانتخابي النهوض بقطاع منتخبات المراحل السنية، بداية من الاختيار العلمي الصحيح وفق معايير فنية، ومروراً بحسن اختيار الأجهزة العاملة، واستمرار تجمع المنتخبات»، ولا يخفى على أحد ندرة اجتماعات لجنة المنتخبات والتي تحتاج لإعادة تشكيل، في ظل استقالة عضوين منها، وهما عبد الله صقر والدكتور موسى عباس، اعتراضاً على الأسلوب الذي يدار به العمل في اللجنة، بينما عقدت اللجنة ما يصل إلى 5 اجتماعات في عام ونصف العام هي عمر الاتحاد، رغم أن تطوير المنتخبات يتطلب لجنة تعمل بشكل دائم، وتبحث بشكل متواصل عن كيفية تنفيذ ذلك التطوير.
وفي ذات السياق، تحدث رئيس الاتحاد عن وضع استراتيجية لتطوير المنتخبات، وحتى الآن لا زالت تلك الاستراتيجية أسيرة المناقشات والتنقيح ولم تخرج إلى النور رغم مرور عام ونصف العام تقريباً على وجود الاتحاد.
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إعلان الاستسلام
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