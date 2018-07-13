الصين: أول طائرة ركاب كبيرة تدخل مرحلة جديدة من الاختبارات

بكين (وام)

أعلنت الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية المملوكة للدولة «سي أو إم إيه سي»، أن مشروع طائرة الركاب الصينية الكبيرة «سي 919» دخل مرحلة جديدة رئيسة تتمثل في الخضوع لاختبارات الطيران في عدة مواقع حول البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن الشركة قولها، إن الطائرة المصنوعة محلياً بالكامل هبطت في مطار «دونغيينج شنغلي» بمقاطعة «شاندونج» شرقي الصين، بعد أن حلقت في أول رحلة طويلة لها عقب خروجها من خط تجميعها في «شانجهاي»، بعد أن أكملت عدة اختبارات، وخضعت لبعض التعديلات لتكون جاهزة لخوض مهمات الاختبار المقبلة، حيث خضعت بشكل رئيس للاختبارات الأرضية التي تشمل أنظمة الدفع والوقود وإمدادات الطاقة، إلى جانب المراقبة البيئية.

وأضافت الشركة أن ست طائرات «سي 919» ستخضع لعدة اختبارات شاملة حول التوقف والطاقة والسيطرة والاستقرار ومراقبة الطيران ونظام التهوية إلى جانب التأقلم مع الظروف الجوية القاسية، لافتة إلى أنها تلقت حتى الآن 815 طلباً على طائرة «سي 919» المزودة بمحركين من 28 جهة من جميع أنحاء العالم.

وأصبحت الصين المنتج الرابع لطائرات الركاب الكبيرة بعد الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا ويرمز الحرف «سي» في اسم الطائرة إلى الصين، فيما يرمز الرقم «9» إلى الأبدية في الثقافة الصينية، ويمثل العدد «19» 190 مقعداً، وهي سعة الطائرة القصوى.