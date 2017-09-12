عندما تبيعه أو تهديه لآخرين 3 خطوات.. تضمن عدم استرجاع بيانات هاتفك القديم



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 يحيى أبوسالم (دبي) انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التطبيقات الذكية القادرة بحسب منتجيها على استرجاع بيانات هواتف المستخدمين كافة، بما في ذلك المواد الرقمية من صور وفيديوهات، ولعل المشكلة الرئيسة أن الهاتف الذي تقرر التخلص منه ببيعه أو تقديمه هدية لأحد الأشخاص، وقمت بإعادة تهيئته وإرجاعه لحالة المصنع سيكون عرضه لاسترجاع المواد الرقمية كافة: ويمكنك أن تتجنبك ذلك باتباع الخطوات التالية: تشفير البيانات: * الخاصية لا يعلم عنها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية اليوم، رغم قدرتها الفائقة على حماية موادك الرقمية على هاتفك الذي تنوي التخلص منه. * تشفير بيانات الهاتف تعمل بطريقة معقدة للغاية، يجعل معها اختراق الهاتف وإعادة البيانات أمراً مستحيلاً. ... المزيد