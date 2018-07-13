صندوق أميركي يطالب سيؤول بـ770 مليون دولار بسبب اندماج وحدتين في «سامسونج»

سيؤول (أ ف ب)

طالب صندوق تحوط أميركي كوريا الجنوبية بتعويض قدره 770 مليون دولار، في إطار شكوى أمام محكمة دولية، على خلفية اندماج وحدتين في مجموعة سامسونج، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس.

وكانت شركة الأزياء والتغذية والترفيه «تشيل إندستريز»، التابعة لمجموعة سامسونج، استحوذت في 2015 على شركة «سامسونج سي آند تي»، في صفقة بقيمة 8 مليارات دولار، كانت في قلب فضيحة الفساد التي أدت للإطاحة برئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هي.

واعتُبرت الصفقة، التي رأى فيها صندوق التحوط «اليوت اسوشييتس»، وغيره من المستثمرين، تعمداً لتخفيض قيمة «سي اند تي»، خطوة أساسية لضمان وراثة لي جاي-يونج لامبراطورية سامسونج.

وأُقرت الصفقة بعد أن وافق عليها الصندوق الوطني للتقاعد (ان بي اس)، وهو جهاز رسمي ومساهم كبير في سامسونج.