نوفاك: روسيا قد تزيد إنتاج النفط لمعالجة نقص المعروض

موسكو (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس: «إن بلاده ومنتجي نفط آخرين كباراً قد يضخون المزيد من الخام إذا واجهت سوق النفط العالمية نقصاً في المعروض». وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ عام 2014 خلال الأسابيع الماضية جراء الانخفاض المتوقع في صادرات النفط الإيرانية هذا العام، بسبب تجدد العقوبات الأميركية، فضلاً عن تقلص إنتاج فنزويلا، وتعطل إمدادات في ليبيا وكندا وبحر الشمال.

وردت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون رئيسيون، من بينهم روسيا، على هذا النقص في المعروض، من خلال تخفيف قيود على الإنتاج في يونيو الماضي. ويزيد الاتفاق بشكل فعال إجمالي الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، شاملاً حصة لروسيا في الزيادة بمقدار 200 ألف برميل يومياً.

وأبلغ نوفاك الصحفيين قائلاً: «إذا كنا نحتاج أكثر من مليون برميل يومياً، فلا أستبعد أن نناقش الأمر بسرعة، ونتخذ قراراً سريعاً».وقال: «إن روسيا قد تتجاوز مستوى الزيادة البالغ 200 ألف برميل يوميا إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك».

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول: «إن هناك بالفعل مؤشرات «مبشرة للغاية»، على أن إنتاج كبار المنتجين يزيد، وقد يبلغ مستوى قياسياً». وقال نوفاك: «إن ارتفاع أسعار النفط هذا العام يضيف 40.14 مليار دولار لخزانة الدولة في 2018».