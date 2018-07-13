ارتفاع أرباح «سيتي جروب» %16

نيويورك (رويترز)

حقق سيتي جروب زيادة نسبتها 16% في أرباحه الفصلية أمس، مع استفادته من انخفاض الضرائب وارتفاع الدخل من الرسوم وتعزيز نشاطه بقطاع التجزئة المصرفية في المكسيك.

وقال ثالث أكبر بنك أميركي من حيث قيمة الأصول إن صافي الربح زاد إلى 4.49 مليار دولار في الربع الثاني من العام، والمنتهي في 30 يونيو، من 3.87 مليار دولار قبل عام. وزاد الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة خمسة بالمئة.

وارتفعت ربحية السهم إلى 1.63 دولار من 1.28 دولار. كان محللون توقعوا أن تبلغ ربحية السهم في المتوسط 1.56 دولار وفقاً لـ تومسون رويترز آي بي إي إس.

وانخفضت مخصصات البنك لضريبة الدخل 351 مليون دولار بعد التخفيضات الضريبية على الشركات التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.