جنيف (أ ف ب)

أكد نائب وزير التجارة الصيني، أمس الأول، أن على الولايات المتحدة أن «تسحب المسدس» التي تصوبه إلى رأس بلاده، وتلتزم كلمتها، إذا أرادت أن تجري محادثات جديدة لاحتواء الحرب التجارية.

وقال وانغ شوين الذي حضر إلى جنيف مترئساً الوفد الصيني للتقويم الدوري للسياسات التجارية للصين في منظمة التجارة العالمية: «إن الولايات المتحدة هي التي «بدأت الحرب» عبر فرض رسوم على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية».

وصرح للصحفيين «أجرينا محادثات، وقد أحرزت تقدماً ملحوظاً، لكنّ طرفاً تجاهل هذا التقدم، وهو الذي أشعل حرباً تجارية».

وسئل عن شروط بكين للموافقة على بدء محادثات مع واشنطن فأجاب: «من أجل أن تتكلل محادثات بالنجاح، على أحد الطرفين أن يسحب المسدس المصوب إلى رأس الآخر». وأضاف: «ولتكون أي محادثات مفيدة، يجب التزام الكلمة. إذا لم يكف طرف ما عن تغيير موقفه طوال الوقت، لن يكون للمحادثات أي معنى».