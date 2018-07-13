فائض تجاري قياسي للصين مع الولايات المتحدة

بكين (أ ف ب، رويترز)
سجلت الصين، فائضاً تجارياً قياسياً مع الولايات المتحدة في يونيو الماضي، ما من شأنه أن يزيد التوتر على الأرجح مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض رسوماً جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية، معللاً ذلك بممارسات تجارية غير منصفة.
وحققت بكين فائضاً بـ 28.97 مليار دولار في يونيو الماضي بزيادة 18% على مايو (24.58 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت هيئة الرسوم الجمركية الصينية أمس.
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وتأتي الزيادة في وقت ارتفع فيه إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بـ 13,1% للنصف الأول من العام الحالي رغم التوتر. وارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 133.8 مليار دولار في الفترة بين يناير ويونيو وإلى 28.97 مليار دولار في يونيو الماضي في ما يشكل رقماً قياسياً.
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