صدر عن منشورات المتوسط «ثلاثون بحراً للغرق» يسدد ديون قاسم حداد



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) صدر عن منشورات المتوسط &ndash إيطاليا، كتابٌ شعريٌّ جديد للشاعر والكاتب البحريني قاسم حدّاد، حملَ عنوان: «ثلاثون بحراً للغرق». لا يحتاجُ قارئ أو عابرُ، بحار قاسم حدّاد، إلى وقتٍ طويلٍ لإدراكِ الوحشة التي تصيبُ الشاعرَ، وتبيّنِ الاختلاطِ بين أيّامه هذي وبين ذاكرتهِ وأشخاصِها، إذ يتحرّكُ الشاعرُ سريعاً كمن يريدُ تسديدَ ديون للتجربة، للحياةِ، للحاضرين ولمن كانوا حاضرين، للغائبين ولمن يستعدون للغياب. ابتداءً من الإهداء الذي اختار قاسم حداد أن يخصّ بهِ نجلهُ «مهيار»، مروراً بأغلب نصوص المجموعة، يمرُّ بالناس كمن يريدُ السلامَ أو الشكرَ أو الوداع. فقصائد الكتاب تبدو احتفائيّةً بالآخر. الآخر المساهم في إنشاء الذات وتكوينها. يقولُ صاحبُ «يمشي مخفوراً بالوعول» في قصيدتِهِ «ثلاثون بحراً للغرق»، والتي اتخذ منها عنواناً للكتاب: أيّتُهَا الحَيَاةُ النَّحِيلةْ، بُكَائي طَويلٌ ... المزيد