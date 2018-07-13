«كهرباء دبي»: مركز لتأهيل الإماراتيين لتولي قيادة قطاع الطاقة

دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي» على مساحة 350 ألف قدم مربعة في منطقة الحضيبة في دبي، ويشمل «مركز التدريب والتعليم الذكي»، و«أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي».

وقالت الهيئة في بيان أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد الشباب المواطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، وتوطين مختلف الوظائف في الهيئة.. يضم المجمع 4 مبان بارتفاع أربعة طوابق لكل منها، ويحتوي على قاعات للمحاضرات والتدريب، وورش مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات التعليمية، ومختبرات للحاسوب، ومدرج للفعاليات، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومكاتب للمهندسين والمدربين والموظفين، ومكتبة، وملاعب رياضية، وموقف سيارات متعدد الطوابق، وقاعة للطعام، وغير ذلك من مرافق حديثة.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على إعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف مجالات عمل الهيئة، بما يسهم بطريقة مباشرة في التنمية الشاملة لإمارة دبي، مشيراً إلى أن مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي يدعم استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وتمكين الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التدريب المهني والوظائف الفنية لتوطين هذه التخصصات وإعداد أجيال مواطنة مؤهلة لمواكبة احتياجات الهيئة وخططها التوسعية.

وأضاف:«انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التوطين، وإعداد جيل يواكب حكومة وفكر المستقبل من خلال التركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى».

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يسهم مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في تعزيز خطة التوطين في الهيئة وتدريب وتأهيل الشباب المواطن وموظفي الهيئة في مختلف المجالات الفنية والمهنية على المستويين النظري والعملي من خلال برامج تدريبية رائدة تغطي مختلف مجالات عمل الهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية لمواكبة التطورات الهائلة في سوق العمل».

وأشار الدكتور الأكرف إلى أن أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة التعليم المهني والفني في دبي، من خلال إعداد جيل من الشباب المواطن المؤهل لشغل الوظائف الفنية، منوهاً بالتزام الهيئة بتوظيف خريجي الأكاديمية، وحصولهم على جميع الامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها موظفو الهيئة.

تتبنى الهيئة استراتيجية راسخة لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية وتطلق العديد من البرامج التدريبية لموظفيها حتى يكونوا على اطلاع بأحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم، يتضمن مركز التدريب والتعليم الذكي في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، 13 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب والتطبيقات الذكية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 600 متدرب.

ويوفر المركز التدريب لموظفي الهيئة في مجالات مختلفة تشمل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعلم الذكي، والإبداع والابتكار، والاستدامة، وإدارة المشاريع، إضافة إلى دورات فنية وتخصصية، وقد حصلت الهيئة على الاعتماد العالمي كجهة مخولة للتدريب في عدة مجالات، ونظمت الهيئة خلال عام 2017 أكثر من 5.000 دورة تدريبية شارك فيها 70.000 متدرب بمجموع 300.000 ساعة تدريبية.